Российские силы ПВО за сутки сбили 42 беспилотника ВСУ

Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской республик. Также перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Уточняется, что за время проведения спецоперации уничтожен 8 871 беспилотник ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье заявил, что ВСУ нанесли по территории региона 69 ударов из различных типов оружия. По его словам, массированному обстрелу подверглись населенные пункты Шебекинского округа, отмечает «Радиоточка НСН».

