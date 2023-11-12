Российские силы ПВО за сутки сбили 42 беспилотника ВСУ
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.
Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской республик. Также перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
Уточняется, что за время проведения спецоперации уничтожен 8 871 беспилотник ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье заявил, что ВСУ нанесли по территории региона 69 ударов из различных типов оружия. По его словам, массированному обстрелу подверглись населенные пункты Шебекинского округа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru