Российские силы ПВО за сутки сбили 42 беспилотника ВСУ

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

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Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской республик. Также перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Уточняется, что за время проведения спецоперации уничтожен 8 871 беспилотник ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье заявил, что ВСУ нанесли по территории региона 69 ударов из различных типов оружия. По его словам, массированному обстрелу подверглись населенные пункты Шебекинского округа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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