Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА над Воскресенским районом Подмосковья

В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 12 часов дня.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что жители региона сообщили в экстренные службы о подозрительных летательных аппаратах над Брянском, в результате над городом сбили три беспилотника самолетного типа, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФБрянская ОбластьУкраинаВСУПВО

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