Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
31 августа 202312:56
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 12 часов дня.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что жители региона сообщили в экстренные службы о подозрительных летательных аппаратах над Брянском, в результате над городом сбили три беспилотника самолетного типа, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru