Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА над Воскресенским районом Подмосковья
31 августа 202308:25
Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник самолетного типа в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что террористическая атака Киева по объектам на территории России была пресечена утром в четверг, 31 августа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Воскресенском районе Подмосковья. Он отмечал, что дрон направлялся в сторону Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru