Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА над Воскресенским районом Подмосковья

Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник самолетного типа в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники атаковали российские регионы более 500 раз с начала СВО

Отмечается, что террористическая атака Киева по объектам на территории России была пресечена утром в четверг, 31 августа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Воскресенском районе Подмосковья. Он отмечал, что дрон направлялся в сторону Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПодмосковьеМинобороныБеспилотники

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