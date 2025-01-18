Средства ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны России.

В Брянской области сбили четыре украинских беспилотника

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что всего с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотников и 652 самолета.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 18 января над территорией РФ было уничтожено 46 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Черное МореКрымМинобороны РФПВО

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