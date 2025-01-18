Средства ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что всего с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотников и 652 самолета.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 18 января над территорией РФ было уничтожено 46 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

