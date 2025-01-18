Над территорией России уничтожили 46 дронов ВСУ
Сорок шесть украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России ночью 18 января. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
«18 БпЛА – над территорией Брянской области, 11 БпЛА – над территорией Курской, семь БпЛА – над территорией Калужской, пять БпЛА – над территорией Тульской», — рассказали в министерстве.
Кроме того, три беспилотника сбили над Белгородской областью, еще два – над Воронежской.
Ранее из-за атаки беспилотников на одном из предприятий Тульской области загорелась емкость ГСМ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России уничтожили 46 дронов ВСУ
- Жителям белгородского приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей
- Депутат Бессараб: Правительство может доиндексировать пенсии на 2,22%
- Рогов: ВС России начали зачистку Времевки
- В Подмосковье чиновницу задержали по подозрению в коррупции
- В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
- TikTok прекратит работу в США 19 января без «четких гарантий» Вашингтона
- Из-за атаки БПЛА загорелась емкость ГСМ на предприятии в Тульской области
- Гериатр Ткачева рассказала, как дожить до 120 лет
- Шапша: В Калужской области уничтожили семь беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru