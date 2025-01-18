Над территорией России уничтожили 46 дронов ВСУ

Сорок шесть украинских беспилотников перехватили и уничтожили над территорией России ночью 18 января. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

«18 БпЛА – над территорией Брянской области, 11 БпЛА – над территорией Курской, семь БпЛА – над территорией Калужской, пять БпЛА – над территорией Тульской», — рассказали в министерстве.

Кроме того, три беспилотника сбили над Белгородской областью, еще два – над Воронежской.

Ранее из-за атаки беспилотников на одном из предприятий Тульской области загорелась емкость ГСМ.

