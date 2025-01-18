В Брянской области сбили четыре украинских беспилотника

Четыре украинских беспилотника самолетного типа ликвидировали в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

В Смоленской области сбили пять украинских дронов

Как отметил губернатор, средства ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА около 00:54 мск. Богомаз сообщил о еще двух сбитых беспилотниках в 02:17 по Москве.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в Telegram.

Накануне вечером в Брянской области сбили семь дронов самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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