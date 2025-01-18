В Брянской области сбили четыре украинских беспилотника
18 января 202502:36
Четыре украинских беспилотника самолетного типа ликвидировали в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
Как отметил губернатор, средства ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА около 00:54 мск. Богомаз сообщил о еще двух сбитых беспилотниках в 02:17 по Москве.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в Telegram.
Накануне вечером в Брянской области сбили семь дронов самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru