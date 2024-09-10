Над территорией России нейтрализовали 144 украинских беспилотника
Российские дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией страны 144 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что прошедшей ночью при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ были уничтожены и перехвачены дроны самолетного типа.
«72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области», — уточнили в министерстве.
Кроме того, восемь дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой. Еще один беспилотник был уничтожен в Орловской области, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru