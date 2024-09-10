В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения
Ограничения на прием и отправку самолетов сняли в трех московских аэропортах: «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском», сообщила Росавиация.
Ограничения вводились в связи с массированной ночной атакой беспилотников для обеспечения безопасности воздушных судов. «Внуково» и «Домодедово» временно не принимали и не отправляли воздушные суда с 01:17 мск, а «Жуковский» - с 1:46 по мск. Аэропорт «Внуково» сообщил, что там действовали ограничения с 1:30 по мск.
С 7:58 все ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех трех аэропортах сняли.
Ранее Минобороны России сообщило, что над территорией РФ нейтрализовали 144 украинских беспилотника, в частности, 20 из них над Московской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru