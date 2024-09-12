«Справка из ПНД не поможет»: Разгромившего лифт мужчину заставят выплатить ущерб

Паническая атака мужчины, который разгромил лифт в Москве, не будет считаться состоянием аффекта, он должен будет полностью оплатить ущерб. Об этом НСН заявил адвокат Виталий Корыстов.

Ранее мужчина застрял в лифте в московском ЖК «Городские истории», после чего у него началась паническая атака — он начал громко кричать и крушить лифт, видео инцидента публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН». Когда спасатели помогли ему выбраться на свободу, кабина лифта оказалась полностью разбита. Отмечается, что это был единственный рабочий подъемник из трех установленных в подъезде. Корыстов заявил, что паническая атака мужчины не будет считаться состоянием аффекта.