«Справка из ПНД не поможет»: Разгромившего лифт мужчину заставят выплатить ущерб
Застрявшему в московском лифте мужчине не удастся уйти от возмещения ущерба, сказал НСН Виталий Корыстов.
Паническая атака мужчины, который разгромил лифт в Москве, не будет считаться состоянием аффекта, он должен будет полностью оплатить ущерб. Об этом НСН заявил адвокат Виталий Корыстов.
Ранее мужчина застрял в лифте в московском ЖК «Городские истории», после чего у него началась паническая атака — он начал громко кричать и крушить лифт, видео инцидента публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН». Когда спасатели помогли ему выбраться на свободу, кабина лифта оказалась полностью разбита. Отмечается, что это был единственный рабочий подъемник из трех установленных в подъезде. Корыстов заявил, что паническая атака мужчины не будет считаться состоянием аффекта.
«Состояние аффекта актуально в рамках уголовной ответственности. В данном случае речь идет о гражданско-правовой ответственности за повреждение общедомового имущества. Думаю, состояние этого человека не поможет ему избежать выплаты ущерба, если товарищество собственников недвижимости или управляющая компания подадут иск в суд. Даже если он покажет справку, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере, ему это не поможет, он должен будет оплатить балансовую стоимость поврежденного имущества», — отметил юрист.
Ранее мужчина застрял в лифте в Индии и провел в нем 42 часа.
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