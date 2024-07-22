Мужчина из Индии застрял в лифте больницы и провел там почти двое суток

После того, как лифт застрял, свет внутри кабины погас, Наир стал нажимать на кнопку связи с диспетчером, но никто не отвечал. Тогда мужчина начал звонить по номеру, указанному в лифте, а затем попытался связаться с женой, но это было бесполезно, так как в шахте лифта не было связи.

Отмечается, что Наир запаниковал, стал бить кулаками по дверям, но его никто не слышал. Он также попытался открыть двери руками, но ничего не вышло. В какой-то момент мужчина уронил телефон на пол, и он отключился. Вскоре Наир перестал понимать, сколько прошло времени. В одном углу кабины он спал, а другой угол использовал в качестве туалета. Технический специалист нашел и освободил Наира почти через двое суток. Мужчина провел две ночи без еды, света и воды.

Ранее сообщалось, что из-за массового отключения электричества в Бешкеке из лифтов эвакуировали 45 человек, передает «Радиоточка НСН».

