Мужчина из Индии застрял в лифте больницы и провел там почти двое суток
В Индии мужчина застрял в лифте и провел в нем 42 часа, сообщил телеканал BBC News.
Отмечается, что 59-летний Равиндран Наир отправился больницу, где работала его жена, на осмотр из-за проблем со спиной после падения. Согласно данным, обычно мужчина пользовался служебным лифтом вместе с женой, однако на этот раз решил использовать лифт для посетителей и застрял между первым и вторым этажами.
После того, как лифт застрял, свет внутри кабины погас, Наир стал нажимать на кнопку связи с диспетчером, но никто не отвечал. Тогда мужчина начал звонить по номеру, указанному в лифте, а затем попытался связаться с женой, но это было бесполезно, так как в шахте лифта не было связи.
Отмечается, что Наир запаниковал, стал бить кулаками по дверям, но его никто не слышал. Он также попытался открыть двери руками, но ничего не вышло. В какой-то момент мужчина уронил телефон на пол, и он отключился. Вскоре Наир перестал понимать, сколько прошло времени. В одном углу кабины он спал, а другой угол использовал в качестве туалета. Технический специалист нашел и освободил Наира почти через двое суток. Мужчина провел две ночи без еды, света и воды.
Ранее сообщалось, что из-за массового отключения электричества в Бешкеке из лифтов эвакуировали 45 человек, передает «Радиоточка НСН».
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