Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана
В России участились случаи массового создания мошенниками поддельных фото банковских карт через чат-боты в Telegram для того, чтобы с их помощью вымогать деньги у граждан, сообщает RT.
По словам, директора РИЦ НТИ SafeNet Вадима Куракина данный вид мошенничества только кажется новым.
Он отметил, что это лишь разновидность обмана родственников от лица жертвы, который был популярен в начале этого века.
«Основной целевой аудиторией в основном были родители», — напомнил эксперт.
Куракин посоветовал — не верить ни единому слову мошенника.
Он также считает, что в данной истории, сгенерированные фото карты, являются лишь средством втирания в доверие.
«Соответственно самое простое, что можно сделать, — не переписываться со злоумышленниками», — подчеркнул специалист.
Он рассказал, что в этом случае нужно, как можно быстрее, позвонить по телефону (не в мессенджере! Это важно!), именно по телефону, своему знакомому и выяснить с ним все вопросы.
Ранее стало известно, что мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru