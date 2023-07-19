Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана

В России участились случаи массового создания мошенниками поддельных фото банковских карт через чат-боты в Telegram для того, чтобы с их помощью вымогать деньги у граждан, сообщает RT.

По словам, директора РИЦ НТИ SafeNet Вадима Куракина данный вид мошенничества только кажется новым.

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Он отметил, что это лишь разновидность обмана родственников от лица жертвы, который был популярен в начале этого века.

«Основной целевой аудиторией в основном были родители», — напомнил эксперт.

Куракин посоветовал — не верить ни единому слову мошенника.

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Он также считает, что в данной истории, сгенерированные фото карты, являются лишь средством втирания в доверие.

«Соответственно самое простое, что можно сделать, — не переписываться со злоумышленниками», — подчеркнул специалист.

Он рассказал, что в этом случае нужно, как можно быстрее, позвонить по телефону (не в мессенджере! Это важно!), именно по телефону, своему знакомому и выяснить с ним все вопросы.

Ранее стало известно, что мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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