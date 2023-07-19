Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана

Он также считает, что в данной истории, сгенерированные фото карты, являются лишь средством втирания в доверие.

«Соответственно самое простое, что можно сделать, — не переписываться со злоумышленниками», — подчеркнул специалист.

Он рассказал, что в этом случае нужно, как можно быстрее, позвонить по телефону (не в мессенджере! Это важно!), именно по телефону, своему знакомому и выяснить с ним все вопросы.

Ранее стало известно, что мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

