Россиян предупредили о мошенниках-парфюмерах из мессенджеров

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о новом способе обмана со стороны мошенников, выдающих себя за представителей известных сетей по продаже косметики и парфюмерии.

Летом 2023 года в мессенджерах была зафиксирована массовая спам-рассылка, сообщил RT глава Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев