Россиян предупредили о мошенниках-парфюмерах из мессенджеров
Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о новом способе обмана со стороны мошенников, выдающих себя за представителей известных сетей по продаже косметики и парфюмерии.
Летом 2023 года в мессенджерах была зафиксирована массовая спам-рассылка, сообщил RT глава Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев
По его словам, людям предлагали ставить лайки на определенные товары в интернет-магазине, пообещав за это от 800 до 8,5 тыс. рублей в день. При этом им сначала предлагали создать аккаунт на сайте и пополнить его баланс, в чем и заключалась суть обмана.
Ранее в Банке России предупредили, что мошенники начали приглашать россиян на «личный прием» в Центробанк, рассылая соответствующие сообщения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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