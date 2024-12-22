Спасенный на Камчатке экипаж Ан-2 рассказал подробности крушения

Спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 рассказал подробности крушения, сообщив, что во время приземления у воздушного судна отказали приборы, пишут «Известия».

По словам пилотов, в связи с сильным туманом экипаж не видел, куда приземляется. В момент посадки судно по инерции перевернулось, но после крушения пилоты смогли включить аварийный маяк, который проработал два дня.

Члены экипажа подчеркнули, что им повезло упасть в снег. При этом они рассказали, что пока ждали спасения, ели только один раз в день, чтобы экономить еду, которой было мало.