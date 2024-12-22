В Турции при крушении медицинского вертолета погибли четыре человека

В Турции при крушении медицинского вертолета в городе Мугла погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Идрис Акбыйык.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки научно-исследовательской городской больницы. Жертвами авиакатастрофы стали двое пилотов, врач и медсотрудник.

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По данным источника, вертолет врезался в четвертый этаж больницы, после чего рухнул на землю, передает турецкий телеканал «Habertürk».

В настоящее время причины аварии выясняются. Известно, что в Мугле сейчас густой туман.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что под Мурманском при аварии с поездом пострадали более 40 человек.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:БольницаВертолётСмертьАвиакатастрофаТурция

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