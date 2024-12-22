В Турции при крушении медицинского вертолета погибли четыре человека
В Турции при крушении медицинского вертолета в городе Мугла погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Идрис Акбыйык.
Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки научно-исследовательской городской больницы. Жертвами авиакатастрофы стали двое пилотов, врач и медсотрудник.
По данным источника, вертолет врезался в четвертый этаж больницы, после чего рухнул на землю, передает турецкий телеканал «Habertürk».
В настоящее время причины аварии выясняются. Известно, что в Мугле сейчас густой туман.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что под Мурманском при аварии с поездом пострадали более 40 человек.
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