В Турции при крушении медицинского вертолета погибли четыре человека

В Турции при крушении медицинского вертолета в городе Мугла погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Идрис Акбыйык.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение во время взлета с вертолетной площадки научно-исследовательской городской больницы. Жертвами авиакатастрофы стали двое пилотов, врач и медсотрудник.