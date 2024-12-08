Путин посмертно наградил погибших при крушении вертолета медиков под Кировом

Посмертной награды за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медпомощи в экстремальных условиях, были удостоены медсестра Татьяна Гмызина, медбрат Сергей Широких и врач Александр Гыску.

Вечером 26 октября недалеко от деревни Белеенки вертолет Ми-2 с бригадой медиков упал через несколько минут после начала полета. Всего на борту находились четыре человека. Медики возвращались из поселка Даровской.

Ранее Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».