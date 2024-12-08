Путин посмертно наградил погибших при крушении вертолета медиков под Кировом

Президент Владимир Путин посмертно наградил троих медиков, которые погибли в конце октября при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области, Орденами Пирогова. Соответствующий указ главы государства появился на официальном сайте правовой информации.

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Посмертной награды за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медпомощи в экстремальных условиях, были удостоены медсестра Татьяна Гмызина, медбрат Сергей Широких и врач Александр Гыску.

Вечером 26 октября недалеко от деревни Белеенки вертолет Ми-2 с бригадой медиков упал через несколько минут после начала полета. Всего на борту находились четыре человека. Медики возвращались из поселка Даровской.

Ранее Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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