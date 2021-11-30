Спасавшие пострадавших при взрыве в «Листвяжной» горняки получили премии

Руководство шахты «Листвяжная» выплатило премии 24 горнякам, спасавшим пострадавших при ЧП в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что размер выплат составит по 500 тысяч рублей. По данным источника, число работников, получивших премии, может увеличиться, так как сейчас выясняются фамилии всех помогавших.

При этом в пресс-службе «Листвяжной» отметили, что пострадавшие, находящиеся в больницах, также получили от компании по 500 тысяч рублей компенсаций. Травмированным работникам, не обратившимся в медучреждения, было направлено по 100 тысяч рублей.

По словам представителя предприятия, дополнительные меры поддержки направлены семьям погибших: будут улучшены жилищные условия, оплачено обучение детей и погашены кредиты.

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В «Листвяжной» добавили, что во время простоя шахты зарплаты сотрудников будут сохранены.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. По последним данным, в шахте найдены тела 18 погибших. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, 92 – пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахтерыВыплатыВзрывШахтыКузбасс
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