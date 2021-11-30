Спасавшие пострадавших при взрыве в «Листвяжной» горняки получили премии

Руководство шахты «Листвяжная» выплатило премии 24 горнякам, спасавшим пострадавших при ЧП в Кузбассе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что размер выплат составит по 500 тысяч рублей. По данным источника, число работников, получивших премии, может увеличиться, так как сейчас выясняются фамилии всех помогавших.

При этом в пресс-службе «Листвяжной» отметили, что пострадавшие, находящиеся в больницах, также получили от компании по 500 тысяч рублей компенсаций. Травмированным работникам, не обратившимся в медучреждения, было направлено по 100 тысяч рублей.

По словам представителя предприятия, дополнительные меры поддержки направлены семьям погибших: будут улучшены жилищные условия, оплачено обучение детей и погашены кредиты.