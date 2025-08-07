Суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» разжигающим национальную рознь

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку.

Поводом стали ее сообщения в групповом чате в мессенджере Viber, где она использовала слово «хохлы» в оскорбительном контексте в адрес другого участника переписки.

Суд квалифицировал действия Зандановой по статье 20.3.1 КоАП как публичные высказывания, направленные на унижение достоинства по национальному признаку.

Постановление было вынесено 28 мая, а жалоба, поданная в Верховный суд Бурятии, осталась без удовлетворения. Занданову оштрафовали на половину от максимально возможной суммы по данной статье, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОскорблениеСуд

