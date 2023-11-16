МЧС России доставило еще 21 тонну гумпомощи в сектор Газа

Ил-76 МЧС России доставил еще 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

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Отмечается, что гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

Ранее израильская Армия обороны заявила об ударе по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, напоминает Ura.ru. По данным Тель-Авива, объект использовался для встреч высокопоставленных лидеров радикалов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильПалестинаГуманитарная ПомощьМЧС РФСектор Газа

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