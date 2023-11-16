МЧС России доставило еще 21 тонну гумпомощи в сектор Газа
16 ноября 202312:01
Ил-76 МЧС России доставил еще 21 тонну гуманитарной помощи для населения сектора Газа.
Отмечается, что гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.
Ранее израильская Армия обороны заявила об ударе по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, напоминает Ura.ru. По данным Тель-Авива, объект использовался для встреч высокопоставленных лидеров радикалов, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru