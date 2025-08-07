ВСМ Москва — Петербург вошла в транспортную схему столицы на 2026-2030 годы

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в обновленную карту развития рельсового каркаса столицы на период 2026-2030 годов. Об этом сообщил информационный центр ВСМ.

По заявлению разработчиков, интеграция проекта в транспортное планирование Москвы подчеркивает его стратегическое значение для развития современной и доступной инфраструктуры. Первый этап запуска ВСМ намечен на 2028 год.