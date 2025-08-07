ВСМ Москва — Петербург вошла в транспортную схему столицы на 2026-2030 годы

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в обновленную карту развития рельсового каркаса столицы на период 2026-2030 годов. Об этом сообщил информационный центр ВСМ.

По заявлению разработчиков, интеграция проекта в транспортное планирование Москвы подчеркивает его стратегическое значение для развития современной и доступной инфраструктуры. Первый этап запуска ВСМ намечен на 2028 год.

Савельев: Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут

Линия свяжет Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения страны. В перспективе сеть высокоскоростных железных дорог должна охватить до 80% жителей России.

Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург входит в федеральную программу развития транспортной инфраструктуры и считается пилотным направлением будущей высокоскоростной сети. Время в пути между двумя столицами сократится до 2,5 часов. В июне 2024 года власти подтвердили выбор трассировки маршрута с остановками в Твери, Великом Новгороде и других крупных городах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Виталий Невар
