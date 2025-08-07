ВСМ Москва — Петербург вошла в транспортную схему столицы на 2026-2030 годы
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в обновленную карту развития рельсового каркаса столицы на период 2026-2030 годов. Об этом сообщил информационный центр ВСМ.
По заявлению разработчиков, интеграция проекта в транспортное планирование Москвы подчеркивает его стратегическое значение для развития современной и доступной инфраструктуры. Первый этап запуска ВСМ намечен на 2028 год.
Линия свяжет Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения страны. В перспективе сеть высокоскоростных железных дорог должна охватить до 80% жителей России.
Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург входит в федеральную программу развития транспортной инфраструктуры и считается пилотным направлением будущей высокоскоростной сети. Время в пути между двумя столицами сократится до 2,5 часов. В июне 2024 года власти подтвердили выбор трассировки маршрута с остановками в Твери, Великом Новгороде и других крупных городах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСМ Москва — Петербург вошла в транспортную схему столицы на 2026-2030 годы
- Суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» разжигающим национальную рознь
- Путин проинформировал Рамафосу об итогах беседы с спецпосланником Трампа
- Россиянам укажут на контент, созданный нейросетями
- Минцифры обеспечит работу ключевых сервисов при ограничениях интернета
- Фрэнсис Форд Коппола выписан из больницы в Риме после операции на сердце
- Минцифры предложило ввести детские sim-карты с ограничениями
- Продюсер предсказал скорый спад интереса к артистам 1990-х годов
- Булыкин назвал главных претендентов на «Золотой мяч»
- СМИ: Саммит Трампа и Путина состоится при условии переговоров Путина с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru