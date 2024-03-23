РФС: Товарищеский матч между Россией и Парагваем отменен

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Парагвая отменен. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

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Планировалось, что встреча состоится в Москве 25 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Игру отменили на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча... Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени», — указали в РФС.

В организации добавили, что болельщики смогут вернуть приобретенные билеты и получить потраченные денежные средства в полном объеме.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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