РФС: Товарищеский матч между Россией и Парагваем отменен
Товарищеский матч между футбольными сборными России и Парагвая отменен. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
Планировалось, что встреча состоится в Москве 25 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Игру отменили на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
«Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча... Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени», — указали в РФС.
В организации добавили, что болельщики смогут вернуть приобретенные билеты и получить потраченные денежные средства в полном объеме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru