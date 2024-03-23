РФС перенес все матчи тура из-за теракта в «Крокусе»

Все соревнования, проходящие под эгидой Российского футбольного союза, переносятся на резервные даты текущего тура вследствие теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, информация размещена на портале организации.

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Отмечается, что переносятся матчи женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу и региональных соревнований. О новых датах состязаний объявят дополнительно.

Ранее РФС сообщил, что товарищеский матч между футбольными сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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