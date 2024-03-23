РФС перенес все матчи тура из-за теракта в «Крокусе»
Все соревнования, проходящие под эгидой Российского футбольного союза, переносятся на резервные даты текущего тура вследствие теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, информация размещена на портале организации.
Отмечается, что переносятся матчи женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу и региональных соревнований. О новых датах состязаний объявят дополнительно.
Ранее РФС сообщил, что товарищеский матч между футбольными сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru