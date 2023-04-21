«Созвездие Лиры!»: Астроном раскрыл тайну вспышки над Киевом

По данным украинских СМИ, вспышку над Киевом заметили около 22:00 19 апреля. Местные власти сначала сообщили о срабатывании системы ПВО, потом о падении спутника NASA, а после опровержения этой информации 20 апреля выдвинули версию, что вспышка, вероятно, «связана со входом космического тела в плотные слои атмосферы».

28 февраля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли «из-за НЛО», в воздух поднимались истребители, однако в Минобороны РФ вскоре объяснили закрытие неба над городом «тренировкой сил ПВО».

