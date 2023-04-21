«Созвездие Лиры!»: Астроном раскрыл тайну вспышки над Киевом

Инцидент в Киеве совпал с «пиком лиридов», в числе которых на Украину мог прилететь метровый болид, сказал в эфире НСН Николай Железнов.

Причиной недавней загадочной вспышки со взрывом над Киевом, скорее всего, являются лириды, предположил в интервью НСН астроном Николай Железнов.

Ранее сообщалось, что жители Киева увидели яркую вспышку, а потом взрыв. Украинские власти поначалу заявили о падения спутника NASA, однако в США опровергли эту информацию. Также высказывались версии о метеорите и НЛО.

Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью
«Лириды – это метеорный поток, исходящий из созвездия Лиры, звездопад. Этот поток начался 16 апреля и длится до 25-го, а в эти сутки наблюдался его максимум. Особенности лиридов в том, что у них часто могут наблюдаться такие явления, как болиды. Это не просто пылинка влетела в атмосферу и сгорела, это могут быть метровые тела. Они тоже полностью сгорают в атмосфере, но оставляют не просто искорку, а светятся несколько секунд и могут в конце взорваться, распавшись на несколько частей. То, что показано на видео, очень сильно напоминает появление болида. Траектория вхождения была достаточно крутая, он шел практически перпендикулярно, а созвездие Лиры находится высоко в небе», - сказал Железнов.

По его словам, болиды всегда сгорают, не долетая до Земли.

«Эти тела не долетают до Земли и полностью разрушаются в атмосфере. На таких космических скоростях от 5 до 15 км/с настолько мощное трение об атмосферу, что она становится непреодолимым препятствием, как бетон. Над Челябинском было 30-метровое тело, это был астероид, а болиды размером от нескольких миллиметров до метра», - заключил собеседник НСН.
СМИ: Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за НЛО

По данным украинских СМИ, вспышку над Киевом заметили около 22:00 19 апреля. Местные власти сначала сообщили о срабатывании системы ПВО, потом о падении спутника NASA, а после опровержения этой информации 20 апреля выдвинули версию, что вспышка, вероятно, «связана со входом космического тела в плотные слои атмосферы».

28 февраля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли «из-за НЛО», в воздух поднимались истребители, однако в Минобороны РФ вскоре объяснили закрытие неба над городом «тренировкой сил ПВО».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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