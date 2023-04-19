Очевидцы сообщили о яркой вспышке в Киеве после воздушной тревоги
19 апреля 202322:35
В столице Украины объявили воздушную тревогу, передают местные СМИ.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как над городом пролетает яркий объект. Мощная вспышка осветила окружающее пространство.
Воздушная тревога также объявлена в Киевской области. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Днепропетровске (Днепр). Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой республики, сообщает «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru