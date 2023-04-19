Очевидцы сообщили о яркой вспышке в Киеве после воздушной тревоги

На опубликованных в Сети кадрах видно, как над городом пролетает яркий объект. Мощная вспышка осветила окружающее пространство.

Воздушная тревога также объявлена в Киевской области. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Днепропетровске (Днепр). Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой республики, сообщает «Радиоточка НСН».





