Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью

Отмечается, что в 21.57 мск инфразвуковыми средствами ГЦСК было зарегистрировано «высокоэнергетическое акустическое событие». Подчеркивается, что информация уточняется.

Ранее в Киеве заявили о падении американского спутника над городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом РИА Новости со ссылкой на NASA отмечало, что сообщения о падении спутника производства Соединенных Штатов над Киевом не являются достоверными.

