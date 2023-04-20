Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью

Вспышка в небе над Киевской областью, которая произошла 19 апреля вечером, может быть связана с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы. Об этом сообщается на сайте главного центра специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины.

Очевидцы сообщили о яркой вспышке в Киеве после воздушной тревоги

Отмечается, что в 21.57 мск инфразвуковыми средствами ГЦСК было зарегистрировано «высокоэнергетическое акустическое событие». Подчеркивается, что информация уточняется.

Ранее в Киеве заявили о падении американского спутника над городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом РИА Новости со ссылкой на NASA отмечало, что сообщения о падении спутника производства Соединенных Штатов над Киевом не являются достоверными.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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