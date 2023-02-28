СМИ: Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за НЛО

По информации Baza, объявлен план «Ковёр», который обычно вступает в действие при появлении НЛО или незаконном пересечении воздушной границы. Утверждается, что закрыто воздушное пространство на 200 кв. км, официально эти данные не подтверждены.

По данным трекера FlightRadar, все самолёты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, развернули обратно. В частности, рейс из Ульяновска перенаправлен в Москву.

В середине февраля «Фонтанка» писала, что на перехват неопознанного летающего объекта в Ленинградской области поднимали боевой самолет, из-за этого был закрыт участок воздушного пространства.

