СМИ: Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за НЛО
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом закрыто, утверждает телеграм-канал Baza. Власти Петербурга официально сообщают, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно.
По информации Baza, объявлен план «Ковёр», который обычно вступает в действие при появлении НЛО или незаконном пересечении воздушной границы. Утверждается, что закрыто воздушное пространство на 200 кв. км, официально эти данные не подтверждены.
По данным трекера FlightRadar, все самолёты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, развернули обратно. В частности, рейс из Ульяновска перенаправлен в Москву.
В середине февраля «Фонтанка» писала, что на перехват неопознанного летающего объекта в Ленинградской области поднимали боевой самолет, из-за этого был закрыт участок воздушного пространства.
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