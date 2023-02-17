Совладельца банка «Балтика» Олега Власова посадили на 17 лет

По версии обвинения, бизнесмен входил в преступное сообщество, организованное молдавскими политиками Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым, а также владельцем молдавского Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном. Расследованием этого дела занимается МВД.

Власов был осуждён за незаконный вывод из России 46 млрд рублей. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее бывший глава Кирова Владимир Быков получил девять лет колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество, сообщает НСН.

