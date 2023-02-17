Совладельца банка «Балтика» Олега Власова посадили на 17 лет

Преображенский суд Москвы признал совладельца банка «Балтика» Олега Власова виновным в участии в преступном сообществе, а также в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает ТАСС.

Экс-начальнику карельской ИК-9 и его бывшему заместителю дали по семь лет колонии

По версии обвинения, бизнесмен входил в преступное сообщество, организованное молдавскими политиками Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым, а также владельцем молдавского Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном. Расследованием этого дела занимается МВД.

Власов был осуждён за незаконный вывод из России 46 млрд рублей. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее бывший глава Кирова Владимир Быков получил девять лет колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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