Экс-начальнику карельской ИК-9 и его бывшему заместителю дали по семь лет колонии
Петрозаводский городской суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева к семи годам колонии общего режима. Их признали виновными по делу о превышении должностных полномочий, которое было возбуждено после попадания в сеть видео с избиением заключенного, передает ТАСС.
Савельева и Ковалева задержали в 2020 году после публикации в сети видеоролика, записанного в 2014 году. На кадрах два человека избивали заключенного. По версии гособвинения, подсудимые затащили осужденного гражданина Таджикистана в медицинский кабинет штрафного изолятора за то, что тот был недоволен методами личного обыска. В помещении сотрудники колонии нанесли мужчине 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.
Свою вину оба осужденных, заключенных под стражу в зале суда, отрицают.
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