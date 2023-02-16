Экс-начальнику карельской ИК-9 и его бывшему заместителю дали по семь лет колонии

Савельева и Ковалева задержали в 2020 году после публикации в сети видеоролика, записанного в 2014 году. На кадрах два человека избивали заключенного. По версии гособвинения, подсудимые затащили осужденного гражданина Таджикистана в медицинский кабинет штрафного изолятора за то, что тот был недоволен методами личного обыска. В помещении сотрудники колонии нанесли мужчине 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Свою вину оба осужденных, заключенных под стражу в зале суда, отрицают.

