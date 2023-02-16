Экс-главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество

Кроме того, суд приговорил к штрафу в 17 миллионов рублей. а также удовлетворил иск о взыскании с подсудимого и его соучастника материального ущерба на сумму более 165 миллионов рублей.

Быков взят под стражу суда, говорится в сообщении прокуратуры.

В марте прошлого года суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет тюрьмы и штраф в размере 15,6 миллиона рублей. В июне суд отправил дело Быкова на пересмотр.

