Экс-главе Кирова дали девять лет колонии за взятки и мошенничество

Бывший глава Кирова Владимир Быков получил 9 лет колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

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Кроме того, суд приговорил к штрафу в 17 миллионов рублей. а также удовлетворил иск о взыскании с подсудимого и его соучастника материального ущерба на сумму более 165 миллионов рублей.

Быков взят под стражу суда, говорится в сообщении прокуратуры.

В марте прошлого года суд признал чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет тюрьмы и штраф в размере 15,6 миллиона рублей. В июне суд отправил дело Быкова на пересмотр.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоВзяткиКировская Область
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