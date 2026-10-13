В Госдуме жестко отреагировали на призыв депутата Рады ударить по мавзолею Ленина
Призывы ударить баллистикой по мавзолею Ленина в Москве лишний раз указывают на нацистский характер правящей на Украине власти. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.
Парламентарий указал, что «согласно решению Нюрнбергского трибунала, такой режим подлежит демонтажу».
«Это ещё раз указывает на справедливость целей, поставленных Россией в период начала специальной военной операции», - подчеркнул Новиков, добавив, что денацификация Украины «продолжает оставаться чрезвычайно важной задачей».
Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко выступил с предложением нанести удар по мавзолею Ленина в ответ на атаки по энергетической инфраструктуре Украины, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Профессор МГИМО раскрыла, кому выгодны протесты во Франции
- Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже
- В Госдуме жестко отреагировали на призыв депутата Рады ударить по мавзолею Ленина
- СМИ: Убившая бабушку и дедушку внучка экс-мэра Самары попросилась на СВО
- В Госдуме отказались удваивать добавку к пенсии после 70 лет
- ФАС добилась снижения цены на «Пенталгин нео»
- Свадьба как путешествие: Названы главные направления для пар в 2026 году
- Силуанов объяснил, чем России выгоден экспорт дизеля
- В Совфеде рассказали, когда Евросоюз перестанет спонсировать Украину
- Назад к национальным интересам: Почему ЕС жмет на «стоп-кран»