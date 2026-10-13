Парламентарий указал, что «согласно решению Нюрнбергского трибунала, такой режим подлежит демонтажу».

«Это ещё раз указывает на справедливость целей, поставленных Россией в период начала специальной военной операции», - подчеркнул Новиков, добавив, что денацификация Украины «продолжает оставаться чрезвычайно важной задачей».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко выступил с предложением нанести удар по мавзолею Ленина в ответ на атаки по энергетической инфраструктуре Украины, пишут «Известия».

