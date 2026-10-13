В Госдуме жестко отреагировали на призыв депутата Рады ударить по мавзолею Ленина

Призывы ударить баллистикой по мавзолею Ленина в Москве лишний раз указывают на нацистский характер правящей на Украине власти. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.

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Парламентарий указал, что «согласно решению Нюрнбергского трибунала, такой режим подлежит демонтажу».

«Это ещё раз указывает на справедливость целей, поставленных Россией в период начала специальной военной операции», - подчеркнул Новиков, добавив, что денацификация Украины «продолжает оставаться чрезвычайно важной задачей».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко выступил с предложением нанести удар по мавзолею Ленина в ответ на атаки по энергетической инфраструктуре Украины, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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