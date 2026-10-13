Силуанов объяснил, чем России выгоден экспорт дизеля

Российский бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Путин обсудил с президентом ОАЭ договоренности с Трампом по дизелю

По его словам, несмотря на это договорённости Москвы и Вашингтона по топливу принесут выгоду, так как российские компании «получат возможность экспортировать дизель и получать за это выручку».

«Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему», - заключил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка по дизелю между США и Россией отвечает интересам двух стран, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЭкспортТопливоМинфин РФАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры