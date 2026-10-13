Силуанов объяснил, чем России выгоден экспорт дизеля
Российский бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, несмотря на это договорённости Москвы и Вашингтона по топливу принесут выгоду, так как российские компании «получат возможность экспортировать дизель и получать за это выручку».
«Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему», - заключил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка по дизелю между США и Россией отвечает интересам двух стран, пишут «Известия».
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