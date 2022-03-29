Военный корреспондент «Известий» ранен под Мариуполем

Военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов ранен под Мариуполем. Об этом сообщает телеканал.

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По данным СМИ, Северьянов был ранен снайперской пулей в ногу. Отмечается, что состояние корреспондента оценивается как стабильное.

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МариупольУкраина
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