В правительстве отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива

В России ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Как пишет RT, такую информацию озвучили на совещании в правительстве.

Новак рассказал, сколько российских энергоресурсов закупила Европа с начала года

В ходе мероприятия, которое провёл вице-премьер Александр Новак, было отмечено, что рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.

По итогам совещания профильным ведомствам и отраслевым компаниям было поручено активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов страны топливом, а также «по дальнейшей балансировке производства и потребления, по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен».

Ранее Новак заявил, что ущерб от постоянных налётов на НПЗ значительно снизился за счёт проведения большой работы по усилению их защиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:БензинТопливоПравительство РоссииАлександр Новак

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