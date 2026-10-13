В правительстве отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива

В ходе мероприятия, которое провёл вице-премьер Александр Новак, было отмечено, что рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.

По итогам совещания профильным ведомствам и отраслевым компаниям было поручено активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов страны топливом, а также «по дальнейшей балансировке производства и потребления, по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен».

Ранее Новак заявил, что ущерб от постоянных налётов на НПЗ значительно снизился за счёт проведения большой работы по усилению их защиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

