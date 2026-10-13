Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже

Уточняется, что гражданин Японии был задержан накануне вылета из России и доставлен в Москву. Журналист подозревается в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб.

«Установлено, что он осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности РФ», - указали в ФСБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о шпионаже. По решению Лефортовского суда Москвы журналист был арестован.

Ранее в Белгородской области силовики задержали за шпионаж агента спецслужб Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».