СМИ: Убившая бабушку и дедушку внучка экс-мэра Самары попросилась на СВО

Екатерина Тархова, убившая своего дедушку экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу, попросилась на СВО. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.

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Отмечается, что на процессе женщина в убийстве не раскаивается и вину не признаёт. Также она утверждает, что её опаивали неизвестным веществом.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Екатерина Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки с целью завладеть их имуществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также женщина рассказала следователям о своём соучастнике. Это мужчина, покинувший территорию Самарской области - его объявили в розыск.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СудСпецоперацияУбийствоСамара

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