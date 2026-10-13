СМИ: Убившая бабушку и дедушку внучка экс-мэра Самары попросилась на СВО
Екатерина Тархова, убившая своего дедушку экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу, попросилась на СВО. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.
Отмечается, что на процессе женщина в убийстве не раскаивается и вину не признаёт. Также она утверждает, что её опаивали неизвестным веществом.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Екатерина Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки с целью завладеть их имуществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также женщина рассказала следователям о своём соучастнике. Это мужчина, покинувший территорию Самарской области - его объявили в розыск.
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