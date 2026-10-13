СМИ: Убившая бабушку и дедушку внучка экс-мэра Самары попросилась на СВО

Отмечается, что на процессе женщина в убийстве не раскаивается и вину не признаёт. Также она утверждает, что её опаивали неизвестным веществом.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Екатерина Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки с целью завладеть их имуществом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также женщина рассказала следователям о своём соучастнике. Это мужчина, покинувший территорию Самарской области - его объявили в розыск.

