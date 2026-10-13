ФАС добилась снижения цены на «Пенталгин нео»

Компания «Отисифарм» на 5% снизила цену «Пенталгин нео №20», который является одним из востребованных у граждан лекарственных препаратов. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

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В ведомстве указали, что даныый препарат не входит в список жизненно необходимых (ЖНВЛП). В этой связи его стоимость не регулируется государством. Однако он пользуется спросом у населения. Поэтому производителю предложили проработать механизмы социально ответственного ценообразования.

«По мнению службы, востребованные лекарственные препараты должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам», - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил «Радиоточке НСН», что если контролировать цены на все лекарства, это может привести к дефициту по ряду позиций.

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ФОТО: РИА Новости
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