ФАС добилась снижения цены на «Пенталгин нео»

В ведомстве указали, что даныый препарат не входит в список жизненно необходимых (ЖНВЛП). В этой связи его стоимость не регулируется государством. Однако он пользуется спросом у населения. Поэтому производителю предложили проработать механизмы социально ответственного ценообразования.

«По мнению службы, востребованные лекарственные препараты должны продаваться по доступным и экономически обоснованным ценам», - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил «Радиоточке НСН», что если контролировать цены на все лекарства, это может привести к дефициту по ряду позиций.

