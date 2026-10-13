По бюджету выездная свадьба не обязательно оказывается значительно дороже московской, но ее организаторам нужно продумать все скрытые расходы.

«Само событие в некоторых регионах или странах может стоить примерно столько же, сколько свадьба сопоставимого уровня в Москве, а иногда даже немного дешевле. Но важно считать не только ужин и площадку. Существенная часть бюджета складывается из перелетов, проживания, трансферов и логистики команды. Отдельный вопрос — оплачивает ли пара дорогу и размещение гостей или гости берут эти расходы на себя. Обычно такие свадьбы делают более камерными. Приглашают действительно близких людей и стараются провести с ними не несколько часов, а два-три дня. При этом какого-то универсального среднего количества гостей нет: все зависит от бюджета пары, направления и выбранного сценария. Что касается команды, здесь интересна практика именно этого сезона. Почти на всех наших выездных проектах пары предпочитали везти основную команду с собой. На месте оставались преимущественно декораторы и техническое обеспечение», - подчеркнула Рыненкова.

Пары должны трезво оценивать свой бюджет и экономить, а не делать праздник за счет кредитов, рассказала ране НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

