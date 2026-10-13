Свадьба как путешествие: Названы главные направления для пар в 2026 году
Свадьба трансформировалась из классического банкета в многодневное путешествие, заявила НСН Валерия Рыненкова.
Успех выездных свадеб зависит не от величины бюджета, а от ювелирной точности в расчете логистики и правильного выбора команды, заявила НСН руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова. Выездные свадьбы в 2026 году остаются одним из заметных трендов, заявила эксперт. Событие трансформировалось из простого праздника на красивом фоне в полноценное многодневное путешествие для близких.
«Сегодня речь идет уже не просто о свадьбе в красивой локации, а о полноценном путешествии: пара собирает близких на несколько дней, добавляет приветственный ужин, экскурсию, дегустацию или совместный отдых после основного события. За счет этого свадьба превращается в общее впечатление. Среди зарубежных направлений у российских пар востребованы Грузия, Армения, Беларусь и Турция. Здесь сочетаются относительно понятная логистика, красивый природный фон и большой выбор небанальных площадок: винодельни в Грузии, бутик-отели и горные локации в Армении, усадьбы и исторические места в Белоруссии, побережье и курортные площадки в Турции. В России интересны Калининград, Санкт-Петербург и другие города, ради которых можно действительно устроить небольшое путешествие», - отметила Рыненкова.
По бюджету выездная свадьба не обязательно оказывается значительно дороже московской, но ее организаторам нужно продумать все скрытые расходы.
«Само событие в некоторых регионах или странах может стоить примерно столько же, сколько свадьба сопоставимого уровня в Москве, а иногда даже немного дешевле. Но важно считать не только ужин и площадку. Существенная часть бюджета складывается из перелетов, проживания, трансферов и логистики команды. Отдельный вопрос — оплачивает ли пара дорогу и размещение гостей или гости берут эти расходы на себя. Обычно такие свадьбы делают более камерными. Приглашают действительно близких людей и стараются провести с ними не несколько часов, а два-три дня. При этом какого-то универсального среднего количества гостей нет: все зависит от бюджета пары, направления и выбранного сценария. Что касается команды, здесь интересна практика именно этого сезона. Почти на всех наших выездных проектах пары предпочитали везти основную команду с собой. На месте оставались преимущественно декораторы и техническое обеспечение», - подчеркнула Рыненкова.
Пары должны трезво оценивать свой бюджет и экономить, а не делать праздник за счет кредитов, рассказала ране НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
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