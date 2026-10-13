По его словам, когда европейцы поймут, что Вашингтон отстранился от украинского конфликта, то сами начнут «потихонечку отставать от Украины» и, не исключено, «перестанут поставлять оружие».

«Рано или поздно халяве приходит конец... Шаг за шагом горящие головы успокоятся и будут сами призывать Украину остановиться», - указал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».