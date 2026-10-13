В Госдуме отказались удваивать добавку к пенсии после 70 лет
Дополнительные выплаты предусмотрены для пожилых людей из-за статуса их здоровья, заявила НСН Светлана Бессараб.
Вводить фиксированную надбавку после 70 лет нецелесообразно, если только не приравнивать большинство населения к инвалидам первой группы в этом возрасте, рассказала НСН депутат Госдумы IX созыва Светлана Бессараб.
В России предложили на десять лет раньше удваивать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В настоящее время право на такое увеличение возникает после 80-летия. Инициативу выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Об этом сообщает ТАСС. Бессараб удивило это предложение.
«Я бы просто хотела напомнить историю этой нормы закона. Изначально удвоенная выплата фиксированной части страховой пенсии предоставлялась только инвалидам первой группы. В последующем было принято решение на основе заключения медицинского сообщества приравнять лиц, которым исполнилось 80 лет, практически к инвалидам. К такому выводу пришли на основе заключения экспертного медицинского сообщества. Сегодня сказать, что 70-летний человек в России является инвалидом, наверное, неправильно. В этом возрасте мы еще хотим быть активными. Здесь нет вопроса в бюджете — когда это требуется, всегда находятся средства даже в самых сложных обстоятельствах. Но тут проблема в первичном основании. С одной стороны мы говорим, что в 70 люди еще готовы работать, продлеваем руководителей вузов, судов, а с другой стороны противоречие — говорим, что надо давать повышенную добавку. Только если вдруг медицинское сообщество приравняет большинство населения к инвалидам первой группы, тогда можно будет об этом рассуждать», — отметила она.
Ранее Бессараб объяснила НСН, как получить пенсию в 50 тысяч рублей.
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