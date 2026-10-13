Вводить фиксированную надбавку после 70 лет нецелесообразно, если только не приравнивать большинство населения к инвалидам первой группы в этом возрасте, рассказала НСН депутат Госдумы IX созыва Светлана Бессараб.



В России предложили на десять лет раньше удваивать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В настоящее время право на такое увеличение возникает после 80-летия. Инициативу выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Об этом сообщает ТАСС. Бессараб удивило это предложение.