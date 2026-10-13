В Госдуме отказались удваивать добавку к пенсии после 70 лет

Дополнительные выплаты предусмотрены для пожилых людей из-за статуса их здоровья, заявила НСН Светлана Бессараб.

Вводить фиксированную надбавку после 70 лет нецелесообразно, если только не приравнивать большинство населения к инвалидам первой группы в этом возрасте, рассказала НСН депутат Госдумы IX созыва Светлана Бессараб.

В России предложили на десять лет раньше удваивать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В настоящее время право на такое увеличение возникает после 80-летия. Инициативу выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Об этом сообщает ТАСС. Бессараб удивило это предложение.

Пенсии россиянам предложено повышать с 70 лет вместо 80
«Я бы просто хотела напомнить историю этой нормы закона. Изначально удвоенная выплата фиксированной части страховой пенсии предоставлялась только инвалидам первой группы. В последующем было принято решение на основе заключения медицинского сообщества приравнять лиц, которым исполнилось 80 лет, практически к инвалидам. К такому выводу пришли на основе заключения экспертного медицинского сообщества. Сегодня сказать, что 70-летний человек в России является инвалидом, наверное, неправильно. В этом возрасте мы еще хотим быть активными. Здесь нет вопроса в бюджете — когда это требуется, всегда находятся средства даже в самых сложных обстоятельствах. Но тут проблема в первичном основании. С одной стороны мы говорим, что в 70 люди еще готовы работать, продлеваем руководителей вузов, судов, а с другой стороны противоречие — говорим, что надо давать повышенную добавку. Только если вдруг медицинское сообщество приравняет большинство населения к инвалидам первой группы, тогда можно будет об этом рассуждать», — отметила она.

Ранее Бессараб объяснила НСН, как получить пенсию в 50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ГосдумаИнвалидыСоциальные ПенсииПенсияОбщественная Палата

Горячие новости

Все новости

партнеры