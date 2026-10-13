Назад к национальным интересам: Почему ЕС жмет на «стоп-кран»
Предложенный механизм «стоп-кран» — это попытка национальных экономик защитить себя в ущерб брюссельским правилам, заявил НСН политолог Александр Рар.
Инициатива по созданию в Евросоюзе механизма «стоп-кран» отражает глубокий внутренний конфликт между стремлением Брюсселя к централизации и попытками национальных правительств защитить свои экономики от жесткого регулирования, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Германия, Италия и Бельгия выступили за создание в Евросоюзе механизма под названием «стоп-кран» - он позволит приостанавливать действие общеевропейских норм, если они препятствуют конкуренции и развитию промышленности. С инициативой к председателю Евросовета Антониу Коште обратились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт Де Вевер, пишет Politico.
Брюссель сочетает внешнюю протекционистскую политику с усилением внутреннего контроля, однако, как заявил Рар, крупнейшие игроки ЕС вынуждены реагировать на требования собственного бизнеса.
«Эта инициатива направлена против стран вне Евросоюза, таких как Китай. Евросоюз, с одной стороны, по-прежнему хочет вести протекционистскую политику и защитить себя от внешней конкуренции. Но, с другой стороны, это попытка отдельных стран несколько размыть или расшатать те новые строгие нормы и правила, которые вводятся в ЕС. Тут идет интересный и важный процесс. Мы наблюдаем за стремлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить ЕС, создать централизованную власть и сильнее подчинить всю экономику Европы правилам Брюсселя. Есть страны, например Германия, которые этот процесс поддерживают. Но когда это касается своей собственной экономики, проблем своего бизнеса и компаний, то Берлин под давлением именно этих бизнес-структур может выступить против решений Брюсселя. Данная инициатива находится как раз в этих рамках. В то же время часть европейских стран по-прежнему пытается наделить ЕС центральной властью, в том числе в вопросах права и нормотворчества», - пояснил немецкий политолог.
Обострение системных кризисов в Европе заставляет правительства ставить внутреннее благополучие и интересы своих граждан выше общеевропейской солидарности. По мнению политолога, эпоха бесконфликтного развития европейского проекта осталась в прошлом.
«Все определяет шторм, в который попал Евросоюз. Экономический кризис, переходящий в социальный и энергетический, сегодня бродит по всей Европе. Поэтому, с одной стороны, существует идеология укрепления ЕС и подчинения всех новым правилам Брюсселя. С другой стороны, очевидны попытки уйти из-под этого контроля. Каждая страна будет пытаться это делать, потому что правительствам надо в первую очередь думать о своих гражданах, компаниях и собственном благосостоянии, а не о благосостоянии Брюсселя. Европу можно было красиво строить после войны, после объединения Германии или окончания холодной войны — во время "хорошей погоды", когда фактически шторма не было и все со всем соглашались. А сейчас конфликты идут не только на Украине, но и в Персидском заливе. Наблюдаются жуткие споры с Америкой, тарифная война… К тому же правые партии набирают вес и могут прийти к власти в Европе. Это все ослабляет Евросоюз изнутри», - полагает Рар.
Ранее Александр Рар заявил НСН, что в Германии сохраняется глубокий раскол по вопросу поддержки Украины, а в риторике канцлера Фридриха Мерца в ближайшее время не стоит ждать перемен — даже на фоне нарастающих экономических и энергетических рисков.
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