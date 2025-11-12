В ВС России создали войска беспилотных систем

Войска беспилотных систем появились в Вооруженных силах России. Об этом рассказал заместитель начальника войск Сергей Иштуганов в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу.

«Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения», — отметил Иштуганов.

По его словам, боевая работа подразделений беспилотных систем проходит по единому плану, они взаимодействуют с другими силами группировок войск.

Кроме того Иштуганов рассказал, что специалистов по БПЛА готовят в том числе в вузах Минобороны, военно-учебных центрах при гражданских учебных заведениях и общественных организациях, однако уже идет работа по созданию высшего учебного заведения войск беспилотных систем.

В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия создаст новый отдельный род войск - войска беспилотных систем, напоминает Ura.ru.

