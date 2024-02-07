Сотрудники АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды

Отмечается, что утечку, которая произошла из трубы, обнаружили сотрудники станции.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио будет предоставлять России «информацию с высокой степенью прозрачности» в отношении сбрасываемой в океан воды с АЭС «Фукусима-1», и добавил, что Япония призывает Москву основываться на научных данных.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в России не выявлено, однако в дальнейшем будет эффект накопления.

