Япония передаст России все данные по сбросу воды с «Фукусимы»

Ранее Россельхознадзор заявил, что оценивает возможность ограничить поставки рыбной продукции из Японии из-за радиационных рисков.

По словам Мацуно, Токио известно о намерениях российской стороны.

«Японское правительство неоднократно давало объяснения на основе научных данных мировому сообществу, включая Россию, о безопасности очищенной ALPS воды. В дополнение к этому, мы получили доклад МАГАТЭ, сделанный с участием международных специалистов, в том числе и из России», — цитирует генсека РИА Новости.

Мацуно добавил, что Япония разъясняет «вопросы безопасности оборудования по очистке воды и оценки влияния радиации» и продолжит предоставлять данные с высокой степенью прозрачности на различных уровнях.

Япония начала сброс воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан в конце августа, напоминает телеканал «360». Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в акватории ожидается накопление радиоактивных веществ, пишет Ura.ru.

