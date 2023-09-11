«Просто позорище»: Губернатор Сахалина осудил Японию за сброс воды с «Фукусимы»
Япония как высокотехнологичная страна не должна была допускать сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости.
«Очень горько, что наши соседи — такая культурная высокотехнологичная нация — сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было», — подчеркнул глава региона.
Лимаренко задался вопросом, как происходящее повлияет на флору и фауну в долгосрочной перспективе. Губернатор отметил, что Япония как третья экономика мира могла предпринять другие действия, а сброс радиоактивной воды в океан стал для нее «признаком слабости».
По мнению Лимаренко, в связи с ситуацией Россия получит преимущества по экспорту рыбы.
«Самая главная рыба на Тихом океане — российская… Ее покупают и будут покупать во всем мире», — подчеркнул губернатор Сахалина.
В конце августа Япония начала сброс воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан, напоминает «Свободная пресса». Позже в воде на северо-восточной границе порта, примыкающего к АЭС, был обнаружен тритий, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru