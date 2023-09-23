Попова предупредила об «эффекте накопления» от сброса воды с «Фукусимы»

По ее словам, РФ почти не получает продукцию из Японии.

«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления», — указала главный санитарный врач.

Как отметила Попова, сброс радиоактивной воды только начался и пока не проявил себя. Однако накопление вредных веществ в донных осадках и гидробионтах неминуемо, количество и объем будут увеличиваться.

Япония начала сброс воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан в конце августа. Позже в акватории на северо-восточной границе порта, примыкающего к АЭС, обнаружили тритий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

