Сотрудника Росгвардии обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с дронами
29 марта 202316:27
Начальника отдела морского управления Росгвардии обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru