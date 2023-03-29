Сотрудника Росгвардии обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с дронами

Начальника отдела морского управления Росгвардии обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Следственный комитет России / sledcom.ru
ТЕГИ:РосгвардияБеспилотникиОбвинениеСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры