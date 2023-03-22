Генерала Росгвардии обвинили в двух эпизодах взятки на 28 млн рублей

Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в двух эпизодах взятки на сумму более 28 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного следователя Реутовского гарнизонного военного суда.

Суд оставил под стражей подозреваемого в получении взятки экс-мэра Белгорода

Кроме того, генерал-майор обвиняется в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что замкомандующего частично признал вину.

Ранее стало известно, что Драгомирецкого подозревают в систематическом получении «откатов» от компании, которая выполняла реконструкцию одной из воинских частей в Московской области. Генерал-майор написал явку с повинной.

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ФОТО: РИА Новости
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