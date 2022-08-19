Сотрудник аэропорта в Югре погиб, попав под винт самолёта

Агент службы наземного обслуживания воздушного судна погиб в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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В сообщении говорится, что трагедия произошла 19 августа. В ходе процедуры выпуска самолёта АН-24 авиакомпании «ЮТэйр» 48-летний мужчина получил повреждения винтом и от полученных травм скончался на месте.

«Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда», - добавили в ведомстве.

Ранее самолёт АН-24 с повреждённым крылом аварийно сел в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области, пострадавших нет.

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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
ТЕГИ:ПогибшиеАэропортСамолётЮгра
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