Сотрудник аэропорта в Югре погиб, попав под винт самолёта

В сообщении говорится, что трагедия произошла 19 августа. В ходе процедуры выпуска самолёта АН-24 авиакомпании «ЮТэйр» 48-летний мужчина получил повреждения винтом и от полученных травм скончался на месте.

«Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда», - добавили в ведомстве.

Ранее самолёт АН-24 с повреждённым крылом аварийно сел в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области, пострадавших нет.