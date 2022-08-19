Сотрудник аэропорта в Югре погиб, попав под винт самолёта
Агент службы наземного обслуживания воздушного судна погиб в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В сообщении говорится, что трагедия произошла 19 августа. В ходе процедуры выпуска самолёта АН-24 авиакомпании «ЮТэйр» 48-летний мужчина получил повреждения винтом и от полученных травм скончался на месте.
«Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда», - добавили в ведомстве.
Ранее самолёт АН-24 с повреждённым крылом аварийно сел в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области, пострадавших нет.
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