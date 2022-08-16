Самолёт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
Борт специального лётного отряда «Россия» с представителями делегации правительства РФ, а также журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина и представителями пресс-службы кабмина не смог вылететь из Читы, сообщает РИА Новости.
Самолёт Ту-214 вернулся в аэропорт вылета из-за попавшей в двигатель лайнера птицы. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее пассажирский самолёт рейса Москва — Ереван вынужден был экстренно приземлиться в Самаре из-за агрессивного пассажира, сообщает RT.
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