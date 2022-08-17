Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области

Самолет с поврежденным крылом аварийно сел в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года около 10:00 (05:00 мск) в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров. Посадка прошла благополучно», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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Пострадавших нет, отмечает РИА ФАН.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет летел из Иркутска и совершил посадку в сложных метеоусловиях. Ведомство предполагает, что воздушное судно повредило крыло, а также подломило переднюю стойку шасси, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

Правоохранители ведут проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, пишет RT.

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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолетыИркутская Область
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