Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области

Самолет с поврежденным крылом аварийно сел в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года около 10:00 (05:00 мск) в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров. Посадка прошла благополучно», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.