В российских кинотеатрах покажут фильм «Чапаев» 1934 года
В 2026 году в российских кинотеатрах покажут фильм братьев Васильевых «Чапаев» 1934 года. Как пишет «Российская газета», об этом заявил генеральный директор «Госфильмофонда« Денис Аксенов.
Выступая на дискуссии «Завтра начинается сегодня» на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», он указал, что перед прокатом лента будет отреставрирована.
В основе кинокартины «Чапаев» лежит одноимённый роман Дмитрия Фурманова. Роль красноармейского военачальника Василия Чапаева исполнил народный артист СССР Борис Бабочкин, ординарца Петьку сыграл народный артист РСФСР Леонид Кмит, а Анку-пулемётчицу - заслуженная артистка РСФСР Варвара Мясникова.
Ранее студия «Союзмультфильм» объявила о намерении экранизировать 11 произведений Корнея Чуковского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
